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19 травня • оновлено в 15:36
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У Києві піднімуть тарифи на воду майже на 20%

1.7т
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У 2021 році "Київводоканал" збирається підняти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення на 19%.

Про це прес-служба повідомила на сайті компанії. Там нагадали, що чинний тариф був затверджений 5 лютого 2020 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Тариф на воду в Києві

Тариф на воду в Києві

Скільки кияни платять за воду зараз

Зокрема, тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва встановлювався в розмірі 22,99 грн (у тому числі ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м:

  • 13,440 грн (в тому числі ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

  • 9,552 грн (в тому числі ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Який тариф пропонують встановити

"Київводоканал" пропонує встановити на 2021 рік тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів Києва в розмірі 27,35 грн (у тому числі ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

  • 14,74 грн (у тому числі ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

  • 12,61 грн (у тому числі ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Таким чином, підвищення тарифу складе практично 19%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів не планує в 2020 році переглядати тариф на електроенергію для населення, незважаючи на критичну ситуацію в енергетиці.

В Україні знизилася ціна на електрику, але вона все одно залишилася вищою, ніж в ряді європейських країн.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
тарифи Київводоканал
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