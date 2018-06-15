Київ може на рік залишитися без одного з аеропортів

У найближчі кілька років аеропорт "Київ" (Жуляни) планує провести реконструкцію злітно-посадкової смуги.

Можливо, аеропорт доведеться закрити на 1 рік. Про це повідомила керівник прес-служби аеропорту Галина Богданенко, повідомляє "Фокус".

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"У найближчі 2 роки буде потрібна серйозна реконструкція смуги. Піднімають питання про те, щоб не тільки серйозно реконструювати смугу, але і подовжити її", - зазначає Богданенко. Таке рішення обумовлене тим, що деякі авіакомпанії планують включити в авіапарк нові судна.

"Керівництво аеропорту веде переговори, подало заявку (на виділення землі, - ред.) міській владі, оскільки земля належить місту", - повідомила Богданенко. Вона зазначила, що профінансує проект місто або ж буде залучений приватний інвестор. "Такі об'єкти, як правило, будує місто. Є пропозиція зробити це за рахунок приватного інвестора на тендерній основі", - зазначила глава прес-служби аеропорту.

Орієнтовний період окупності проекту реконструкції складе 20 років. Вартість проекту поки не називається. "Аеропорт у цьому випадку доведеться закривати на рік. Якщо це буде часткова реконструкція - на 1-2 місяці", - додала Богданенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 14 червня в аеропортах "Київ" і "Бориспіль" через складні погодні умови сталися надзвичайні ситуації з пасажирськими літаками. Літак авіакомпанії Bravo, рейс Анталія-Київ, при приземленні в "Жулянах" викотився за злітно-посадкову смугу. На борту знаходилося 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, літак Boeing 767-300ER рейсом PS777 Київ-Тель-Авів, що вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" змушений був повернутися через неполадки в роботі двигуна.

"Зліт проходив у складних погодних умовах, на фінальному етапі набору висоти параметри двигуна мали тенденцію до перевищення експлуатаційних лімітів. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентує документації прийняв рішення відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, повідомивши диспетчерам про позапланову посадку", - сказано в повідомленні МАУ.