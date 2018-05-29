Керівництво "Нафтогазу" отримає $ 45 млн премій

Правління НАК "Нафтогаз України" отримає 45,6 млн доларів в якості бонусів в зв'язку з перемогою в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

Як пише "Економічна правда" , відповідне рішення прийняла наглядова рада НАК.

Зокрема, відповідні виплати передбачаються за виграш другої частини судового протистояння - так званого "транзитного" контракту.

Як зазначається, затверджений розмір бонусів становить 1% від суми виграшу (в даному випадку - 4,56 млрд доларів).

Станом на 29 травня з цієї суми сплачено менше половини (20 млн доларів).

Решта 25,6 млн доларів будуть виплачені тільки після фактичного виконання "Газпромом" рішення Стокгольмського арбітражу про необхідність виплати "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

Відзначимо, що російська компанія відмовляється виконувати це рішення, і заявила про намір розірвати договірні відносини з "Нафтогазом".

Виплата премій і бонусів є загальносвітовою практикою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазу". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.