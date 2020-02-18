Гроші з Москви не рятують: блогер описав реалії життя в "Л/ДНР"

Терористичним "республікам Л/ДНР", які підтримує Росія, катастрофічно не вистачає грошей. Їхню економіку не рятують навіть вливання з Москви.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. "Своїми двома мільярдами Москва лише тимчасово підтримує окупантів на плаву, на тлі постійних махінацій, грабежів і бойових дій – це не гроші зовсім", – пояснив блогер.

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За його словами, найбільше від економічного колапсу страждають шахтарі. Перед початком війни на Донбасі працювало близько 250 шахт, з початком військових дій залишилося 150, з них 70% – в "ДНР" і "ЛНР".

У "республік" немає грошей

"Станом на серпень поточного року, найбільша заборгованість із зарплат гірників має наступний вигляд: на ДП "Артемвугілля" в Горлівці заборгованість становить 256,4 млн руб, на ДП "Орджонікідзевугілля" в Єнакієвому – 465,4 млн руб, на ДП "Донбасвуглереструктуризація" – 55,1 млн рублів. Така жахлива тенденція призводить до закриття підприємств, а працівників на цих самих підприємствах тисячі. За цю осінь було ліквідовано 6 шахт, не кажучи вже про паралельні закриття безлічі підприємств і заводів", – йдеться в повідомленні.

В результаті понад 7000 співробітників, і не лише шахтарів, частково залишилися без зарплати.

Зараз на окупованій території Донецької області в Торезі страйкують гірники однієї з найбільших в Україні шахт "Прогрес" ДХК "Торезантрацит". Але блогер сумнівається, що протести допоможуть людям, адже право на гідне життя в "Л/ДНР" мають лише "обрані".

"Це стосується і самих бойовиків. Вдова колишнього ватажка бойовиків Олександра Захарченка Наталія Захарченко, отримує з "бюджету республіки" оклад в розмірі 280 тисяч рублів. Для порівняння, місячний оклад бойовиків терористичної "ДНР" становить 17-20 тисяч рублів. І то, все ми чули про затримки із заробітної плати навіть у самих бойовиків, що вже говорити, про мирних громадян. і так, виходить, що копійки, зароблені нещасними трударями "республік", плюс російське фінансування, йдуть на утримання якоїсь еліти бойовиків і на показову демонстрацію стабільності", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" займаються воєнізованої пропагандою дітей з метою їх підготовки для вступу до своїх лав.

Українські правоохоронці викрили масштабну контрабандну схему поставки сигарет з окупованих територій Донбасу, в якій були задіяні бійці ВСУ.

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