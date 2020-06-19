"Карпатигаз" позитивно оцінює проміжне рішення Стокгольмського арбітражу

Андрій Довгань Ринки та компанії 15:52, 19.06.2020 Оновлено: 16:27, 19.06.2020

У межах розгляду арбітражного спору між АТ "Укргазвидобування" (позивач) та ТОВ "Карпатигаз" і Місен Ентерпрайзіс АБ (відповідачі) в арбітражній справі V2016/114 Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма ухвалив друге часткове остаточне рішення.

У цьому рішенні Арбітражний суд зафіксував частки учасників спільної діяльності в спільному майні, а також вказав на те, що АТ "Укргазвидобування" зобов’язане виплатити ТОВ "Карпатигаз" і Місен Ентерпрайзіс АБ суми, що дорівнюють їх часткам в чистій вартості спільного майна.

Крім того, Арбітражний суд визначив, що АТ "Укргазвидобування" несе 65% арбітражних витрат та вказав суму арбітражних витрат, яку АТ "Укргазвидобування" зобов’язане сплатити на користь відповідачів.

Нагадаємо, що в межах арбітражної справи V2016/114 АТ "Укргазвидобування" заявило вимогу до відповідачів про визнання договору про спільну діяльність недійсним та альтернативну вимогу про розірвання договору у зв’язку з його грубим порушенням відповідачами. Однак, першим частковим остаточним рішенням Арбітражний суд відмовив в цих вимогах за відсутності доведених підстав і розірвав договір про спільну діяльність у зв’язку зі зміною обставин та неможливістю досягнення мети договору.

ТОВ "Карпатигаз" позитивно оцінює обидва часткових рішення Арбітражного суду.

Компанія повідомила, що за період з лютого 2011 р. по липень 2018 р. в межах договору про спільну діяльність:

  • на 25 родовищах проведено 173 операції із капітального ремонту свердловин, відновлення ліквідованих свердловин, інтенсифікації бездіючих та малодебітних свердловин;

  • 70 свердловин введено в експлуатацію;

  • пробурено та введено в експлуатацію 4 нових свердловини;

  • побудовано 7 дотискуючих компресорних станцій сумарною потужністю 73 МВт, які приймають участь у видобуванні 45% природного газу, що видобувається АТ "Укргазвидобування"; ще 5 ДКС сумарною потужністю 31,5 МВт знаходяться на різних етапах будівництва;

  • введено в експлуатацію 19 комерційних вузлів обліку;

  • додатково видобуто 3,257 млрд. куб. м. природного газу;

  • додатково видобуто понад 80,453 тис. т газового конденсату;

  • додатково видобуто понад 137,757 тис. т нафти;

  • додатково вилучено майже 15,8 тис. тон скрапленого газу;

  • було інвестовано та реінвестовано в інфраструктуру нафтогазового комплексу України 3,54 млрд. грн (близько 370 млн. доларів США);

  • сплачено податків до Державного бюджету України в розмірі 11,260 млрд. грн;

  • обсяг залученого зовнішнього інвестування становить близько 120 млн. доларів США;

  • було створено понад 200 робочих місць в 5 областях України.

"ТОВ "Карпатигаз" пишається участю в такому масштабному інвестиційному проекті та досягненнями, здобутими під час здійснення спільної діяльності, направленими на розбудову газонафтової інфраструктури України та зміцнення енергетичної незалежності країни", – йдеться у заяві компанії

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Економіка Ринки та компанії

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