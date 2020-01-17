Хабар за неоформленого співробітника – 30 тисяч: львівського податківця спіймали "на гарячому"

Держбюро розслідувань на отриманні 30 тис. грн хабара затримало головного ревізора-інспектора Львівського обласного управління податкової служби.

Податківець вимагав "винагороди" від власника готелю за те, щоб того не карали за неоформлених співробітників. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

ДБР

ДБР

ДБР

ДБР

Зараз тривають слідчі дії. Держслужбовцю оголосять про підозру й оберуть запобіжний захід. "Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", – уточнили в ДБР.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кабінеті міністрів України заявили, що не дозволять нікому в Державній податковій службі вимагати хабарі у підприємців і прикриватися "дахом".

Тому в ДПС проведуть перевірки і переатестацію співробітників. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав в Facebook.

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