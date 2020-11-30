Карасьов: якщо Ярославський звернувся до Зеленського щодо 'Мотор Січі', китайці точно йдуть у міжнародний арбітраж за $3,5 млрд

Експерти закликають українську владу прислухатися до слів відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, який у кінці минулого тижня звернувся до президента Зеленського, прем'єр-міністра, спікера та голів фракцій Верховної Ради із закликом вжити необхідних заходів, щоб Україна уникла міжнародного арбітражу з китайськими інвесторами ПАТ "Мотор Січ "і відшкодування їм $3,5 млрд збитку.

За словами директора Інституту глобальних стратегій Вадима Карасьова, китайці не збираються домовлятися й домагатимуться сплати Україною $3,5 млрд.

"Якщо Ярославський звернувся до Зеленського щодо "Мотор Січі", китайці більше не настроєні домовлятися, вони настроєні йти до арбітражу й домагатися сплати Україною $3,5 млрд. Їхній ресурс терпіння вичерпався. А з огляду на рівень юристів, яких вони найняли, їм не дуже складно буде домогтися рішення на свою користь. Коли приватні інвестори купують акцію приватної компанії, а потім чотири роки позбавлені можливості нею управляти через дії СБУ, Генпрокуратури та АМКУ, це легко кваліфікується як експропріація інвестицій", – вважає Вадим Карасьов.

Як відомо, у міжнародному арбітражі китайських інвесторів супроводжуватимуть відомі у світовому масштабі юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird, у яких працюють основоположники сучасних фундаментальних принципів захисту прав інвесторів, покладених в основу безлічі відповідних міждержавних угод. Крім того, одним із партнерів DLA Piper нині є Дуг Емхофф, чоловік Камали Гарріс, яка має скласти присягу як віцепрезидентка США 20 січня.

Вадим Карасьов переконаний, що причина рішучих дій китайської сторони в тому, що "у Китаю нині з'являється час на пошук альтернатив українським двигунів – Вашингтон послабить санкційну хватку проти Пекіна, зокрема, у сфері технологічного посилення. І тепер "Мотор Січ" і її колектив із десятків тисяч людей –турбота тільки України".

Найдивовижніше в цій ситуації, на його думку, те, що політичному класу байдужа доля підприємства. "Ярославський – єдина людина в цій країні, яка намагається буквально докричатися до Банкової й Печерських пагорбів, щоб умовити владу звернути з небезпечного шляху. До речі, не тільки щодо "Мотор Січі", але й щодо "Електроважмашу", і Харківського авіазаводу. Таке відчуття, що ніхто з можновладців не розуміє, що після арбітражу з китайцями Україна залишиться й без авіабудування, і без $ 3,5 млрд. І тільки Ярославський усвідомлює масштаб катастрофи, коли Україні доведеться виплачувати штрафні санкції в розмірі декількох так голосно обговорюваних траншів МВФ, а десятки тисяч робочих із сім'ями опиняться без шматка хліба. Адже саме президенту, Кабміну і ВРУ доведеться думати, як потім гасити соціальний вибух і дивитися в очі виборцям", – дивується Карасьов.

Нагадаємо, що у своєму відкритому листі президент DCH Олександр Ярославський повідомив, що китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ", серед них і компанія Skyrizon Aircraft Holdings, що є партнером DCH, "однозначно націлені на те, щоб домагатися справедливості в міжнародному арбітражі". Бізнесмен наголосив, що з кожною хвилиною ситуація з ПАТ "Мотор Січ" посилюється: "Як громадянин України, щиро відданий своїй країні, і бізнесмен, зацікавлений в її економічному зростанні, я вважаю своїм обов'язком спробувати запобігти подальшому несприятливому розвитку подій, який може завдати серйозного збитку фінансовому становищу нашої держави і його міжнародному реноме. Тим більше, що дуже значна шкода є вже зараз. ПАТ "Мотор Січ" – одне з найбільших підприємств одного з найбільших українських міст – сьогодні фактично простоює без ринків збуту, без інвестицій у модернізацію виробництва, втрачаючи унікальних фахівців і відправляючи робітників у вимушені відпустки. І з кожною хвилиною ситуація стає все складнішою і незворотнішою".

Згідно з повідомленнями запорізьких ЗМІ, велика частина співробітників ПАТ "Мотор Січ" перебувають у вимушених відпустках. За останні роки з підприємства звільнилося близько 5 тис. осіб.