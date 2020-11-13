Розкрито масштаб збитків сфери культури через карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні позбавить бізнес у сферах культури, креативних індустрій, туризму близько 50% прибутку.

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" заявив міністр культури Олександр Ткаченко. Програма транслювалася в четвер, 12 листопада, на сторінці ТСН у YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Міністр взяв участь у шоу за допомогою онлайн-включення.

"Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тим індустріях, якими займається наше міністерство – культура", – сказав він.

Ткаченко пояснив, що останнім часом ці сфери стали отримувати значну частину прибутку саме у вихідні. Раніше такого не спостерігалося.

Глава міністерства культури пов'язав це з пандемією коронавірусу і "самообмеженням" українців, які змінили свої звички через карантин.

За його словами, через це введення локдауну вихідного дня принесе великі економічні втрати, а від держави потрібна буде компенсація "в дуже великих масштабах".

Міністр також стверджує, що в кінотеатрах, музеях і інших подібних закладах, якщо там встановлена хороша вентиляція, спостерігається дуже низький рівень заражуваності коронавірусом.

Ткаченко сказав, що обговорював тему нового підходу до карантину й економічних наслідків з українським прем'єром Денисом Шмигалем. Останній планує зустрітися з представниками сфер культури та креативних індустрій.

Нагадаємо, раніше на засіданні уряду міністр МВС Арсен Аваков, міністр культури Олександр Ткаченко і віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров висловилися проти карантину вихідного дня.

Як писав OBOZREVATEL, введення нового локдауну в Україні не виключається у Верховній Раді, заявив Михайло Радуцький.