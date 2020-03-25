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25 березня • оновлено в 19:08
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Карантин продовжили: "Укрзалізниця" повідомила, як повернути квиток на поїзд

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В "Укрзалізниці" у зв'язку з продовженням карантину нагадали, що повернуть гроші за всі квитки на потяги, рейси яких були скасовані після 18 березня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії на її сайті в середу, 25 березня.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

"Пасажири можуть повернути квитки на усі поїзди, що мали відправитись після 18 березня. При цьому їм буде компенсовано 100% вартості квитка", – йдеться на сайті перевізника.

Там додали, що відновлять залізничне пасажирське сполучення після того, як уряд ухвалить про це рішення.

Як повернути гроші

  • якщо квиток був куплений у касі, гроші за нього можна буде повернути в касі і після завершення карантину (у строк до 90 і 180 днів від запланованої дати поїздки для внутрішніх і міжнародних рейсів);

  • якщо квиток куплений онлайн – через розділ "Повернення квитків" у мобільному додатку УЗ.

Як повернути квитки на поїзд

Як повернути квитки на поїзд

"Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця квитки на поїзд
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