Карантин продовжили: "Укрзалізниця" повідомила, як повернути квиток на поїзд

В "Укрзалізниці" у зв'язку з продовженням карантину нагадали, що повернуть гроші за всі квитки на потяги, рейси яких були скасовані після 18 березня.

Про це повідомили в пресслужбі компанії на її сайті в середу, 25 березня.

Карантин в Україні

"Пасажири можуть повернути квитки на усі поїзди, що мали відправитись після 18 березня. При цьому їм буде компенсовано 100% вартості квитка", – йдеться на сайті перевізника.

Там додали, що відновлять залізничне пасажирське сполучення після того, як уряд ухвалить про це рішення.

Як повернути гроші

якщо квиток був куплений у касі, гроші за нього можна буде повернути в касі і після завершення карантину (у строк до 90 і 180 днів від запланованої дати поїздки для внутрішніх і міжнародних рейсів);

якщо квиток куплений онлайн – через розділ "Повернення квитків" у мобільному додатку УЗ.

Як повернути квитки на поїзд "Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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