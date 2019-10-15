Кандидат Зеленського на главу Харківської ОДА влип у скандал: мільйонер без копійки і соратник друга Пшонки

Прикордонну з Росією Харківську область може очолити соратник друга Януковича, 34-річний адвокат Олексій Кучер. На цю посаду його, найпевніше, висунув тіньовий керівник виборчого штабу "Слуги народу" в регіоні Вадим Слюсарев.

Про те, що молодий юрист (наразі є нардепом від пропрезидентської фракції) може отримати регіон, підтвердив і сам Володимир Зеленський. Більше того, Кучер уже подав свою декларацію як кандидат у керівники Харківської облдержадміністрації.

І, як виявилося, адвокат із мільйонним статком, квартирами, дорогими годинниками, автопарком офіційно за минулий рік не заробив жодної копійки. Всі свої гроші він зберігає у готівці та біткоїнах, які неможливо відстежити. Джерела його шикарного життя – велика загадка. А у Харкові Кучера знають як "елітного адвоката" хабарників і рейдерів.

Про те, кому Зеленський хоче довірити Харківську область і чому до Кучера вже виникла ціла низка питань – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Мільйонер-захисник хабарників без копійки доходів

Кабінет міністрів вже ухвалив рішення рекомендувати 34-річного адвоката на посаду "губернатора". Рекомендацію затвердили пакетом разом із одеським головою ОДА Максимом Куцим. Але якщо до останнього не виникло питань і президент вже встиг його призначити, то після оприлюднення декларації Кучера спалахнув скандал.

Що не так із декларацією майбутнього глави ОДА:

за 2018 рік Кучер із дружиною не задекларували жодних доходів , хоча ексадвокат активно захищав не найбідніших харків'ян;

у декларації чиновника – біткоїни на 15 млн грн. Це "тіньова валюта", яку неможливо відстежити, яка прихована від держави, податків і банків;

сім'я Кучера не зберігає ні копійки у банках, всі заощадження – готівка, криптовалюта, яку неможливо перевірити;

молодий адвокат задекларував предмети розкоші на мільйони гривень, звідки він взяв на них гроші – невідомо;

минулого року у Кучера з'явився новий автомобіль, але жодних витрат на нього, жодних подарунків він не задекларував.

Перше – гроші Кучер заробляв, але нічого не задекларував. Кучер досить відомий у Харкові адвокат. Він часто фігурував у ЗМІ як захисник суддів, силовиків і чиновників. Більшість його клієнтів звинувачували у корупції та рейдерстві. Наприклад, у кінці 2018 року він коментував звинувачення у рейдерстві колишнього командира роти Національної поліції.

Також подавав позови на захист одних суддів і проти інших "служителів Феміди". За інформацією місцевого видання "Весь Харків", майбутній глава ОДА представляв у суді інтереси депутата міськради Романа Сальникова (звинувачується в отриманні хабара у розмірі 20 тис. грн), слідчого Шевченківського райвідділу Михайла Сагайдака (звинувачується в отриманні хабара в розмірі $1 тис.), судді Дзержинського райсуду Сергія Лазюка (звинувачується в отриманні хабара у розмірі $300 і підозрюється в отриманні ще $3000), судді Слов'янського міськсуду Ігоря Мінаєва тощо.

Є два варіанти: або Кучер безкоштовно вів справи обвинувачених у корупції та рейдерстві силовиків, суддів і депутатів, або ж він гроші отримував у конвертах і при цьому використовував злочинну схему, не платив податки і брав "чорний" нал.

Друге – всі свої заощадження Кучер фактично приховав. Навіщо декларувати біткоїни на 15 млн грн? Відповідь дуже проста – перевірити цю інформацію неможливо. Причому глава ОДА як адвокат добре знає, що якщо у НАЗК з'являться запитання: звідки мільйони в офіційно бідного адвоката, він легко може відповісти: купував біткоїни, коли вони продавалися за кілька доларів монета, а тепер став криптомільйонером (монета коштує тисячі доларів), ось так і розбагатів.

Олексій Кучер fb.com

Біткоїни не вважаються платіжним засобом в Україні, чиновники і регулятори ніяк не відстежують, скільки криптовалюти купують українці і як на цьому заробляють. Тобто, задекларувавши цілий статок у біткоїнах, адвокат на майбутнє позбувся всіх питань з приводу його доходів і матеріального стану (а питання тут дійсно є).

Чим володіють Кучер із дружиною?

біткоїни майже на $300 тис.;

$ 293 тис. готівки;

0 гривень на банківських рахунках;

0 гривень доходів;

автомобілі: Volkswagen Passat (2011 р.в), Mitsubishi Outlander (2003 р.в), Audi Q5 (2011 р.в), Lexus NX 200T (2017 р.в), ГАЗ-САЗ 3507;

годинник Rolex (2 шт.), офіс (77 кв.м), 3 квартири у Харкові, земельні ділянки (62,5 тис. і 1 тис. квадратів) і будинок у Харківській області:

11 акціями ПрАТ "Миколаївцемент" та 10% юридичної компанії "Дартлі Груп".

Що цікаво, офіційно нічого не заробляючи, не маючи доходу ні від депозиту, ні від приватної практики, ні жодної матеріальної підтримки, але маючи на утриманні двох маленьких доньок, Кучер у кінця 2018 року поповнив свій і без того шикарний автопарк автомобілем Lexus. Його ринкова вартість – близько 900 тис. грн!

Хоча в декларації він за минулий рік не вказав ні витрат, ні подарунків. Звідки з'явився автомобіль і де він взяв на нього гроші – невідомо.

Як Кучер опинився у політиці: дружба із соратником Пшонки і любов до Росії

Раніше OBOZREVATEL вже неодноразово писав, що у кожному регіоні під час парламентської кампанії у "Слуги народу" був свій тіньовий штаб. Найчастіше їх очолювали чиновники часів Януковича – митники, прикордонники, податківці.

У Харківській області ця роль дісталася Вадиму Слюсареву. Він, напевно, і привів у політику Кучера.

Слюсарев за часів Януковича працював начальником управління внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби. Також є другом сина Генпрокурора-втікача Віктора Пшонки Артема. Кілька разів поспіль він був його помічником у Раді.

Видання "Страна" взагалі озвучило версію, що саме Слюсарев, будучи начальником управління внутрішньої безпеки ДПСУ, забезпечував у лютому 2014 року евакуацію з Києва майна і цінностей колишнього президента Віктора Януковича. Маючи такий бекграунд, сам очолити область він не міг, тому і висунув свою людину.

Зв'язок Слюсарева із Кучером можна також простежити і офіційно. Так, можливо, майбутній "губернатор" виграв парламентські вибори на 179-му мажоритарному окрузі у Харківській області. Уповноваженою особою тут був такий собі Вадим Беліченко з ТОВ "Тиєра". Ця фірма належить Слюсареву, а сам Беліченко – його підлеглий і "довірений" менеджер.

Якщо ж вірити журналісту Євгену Плінському, Слюсарев у 2016-му розглядав можливість працевлаштування на держслужбу в РФ. Для цього у 2016 році він відвідував анексований Крим і передавав у РФ оригінали своїх документів на перевірку окупанту. "Але мабуть не склалося, і він залишився в Україні курирувати Харківську область. А може все якраз і склалося, враховуючи його близькі взаємини не тільки із Пшонкою, а й консулом РФ у Харкові Богдановим", – заявив журналіст.

OBOZREVATEL звертається до НАЗК із проханням перевірити джерела доходів Олексія Кучера. Також ми закликаємо президента Володимира Зеленського і всю команду "Слуги народу" ще раз подумати, чи варто призначати адвоката, який обстоював інтереси корупціонерів і, найімовірніше, отримував дохід "чорним налом", на посаду керівника однієї з найважливіших українських областей.

Далі буде...

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