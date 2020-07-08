Байден пригрозив Росії новими санкціями

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден запропонував запровадити обмеження на імпорт з Росії і Китаю.

Про це йдеться в проєкті плану вдосконалення системи постачання і ланцюжків постачальників США, який було опубліковано у вівторок, 8 липня, на сайті виборчого штабу Байдена, повідомив ТАСС.

У випадку обрання Байден пообіцяв виключити можливість виникнення "перебоїв у поставках товарів, необхідних Америці насамперед" на випадок кризи або повторення пандемії коронавірусу, і "використовувати для цього всі засоби, наявні в розпорядженні федерального уряду".

"Там, де це буде необхідно для захисту найважливіших об'єктів інфраструктури і постачання, він накладе цільові обмеження на імпорт з таких країн, як Китай і Росія, які становлять загрозу національній безпеці США", – сказано в проекті.

Кандидат розкритикував президента Дональда Трампа за ущемлення інтересів союзників США і заявив, що краще з ними "вибудовувати більш міцні і надійні ланцюжки поставок", розраховані на захист від "загроз XXI століття".

"Союзники США, як і Сполучені Штати, не повинні залежати від поставок критично важливих товарів з країн, подібних Китаю і Росії", – сказано в проекті Байдена.

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