Камбмін передумав повертати мільйонні зарплати топменеджерам ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Кабмін передумав знімати карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.

Рішення про скасування обмеження зникло зі схваленої урядом постанови про перегляд карантинних обмежень, повідомив Finclub. Нагадаємо, завдяки йому зарплати деяких керівників банків могли б повернутись до сум у понад мільйон гривень на місяць.

Зарплатні норми мали "доопрацювати" протягом доби, але після доопрацювання вони зникли.

"Оприлюднена постанова уряду № 848 від 16 вересня із новими карантинними правилами не містить жодної згадки про зміну чи скасування зарплатних обмежень в державних банках. При цьому, згідно бази законодавства, розпорядження уряду №477-479-р, які з 29 квітня регулюють обмеження зарплат в трьох держбанках, досі є чинними та жодних змін до них у вересні не вносили", – йдеться у публікації.

Скільки платять топам у банках

У держбанках такого рівня зарплати у глав досягають 15 млн грн на рік або 1,25 млн грн в місяць.

А глава наглядової ради "ПриватБанку", у минулому експерт-консультант МВФ, Шерон Іскі, за даними ЗМІ, отримує $2 тис. зарплати в день, що складає приблизно $60 тис (1,68 млн грн) на місяць або $730 тис. (20,44 млн грн) на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а виробництво по документу уряду було закрито.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

16 вересня Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку.