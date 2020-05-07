Ресторани після карантину зможуть розраховувати на 30% відвідувачів за однієї умови

Кафе і ресторани, які відкриються в Україні 11 травня, будуть завантажені максимум на 30%. І то – якщо у них є літні майданчики.

Причина – в непрацюючому громадському транспорті, через який у відвідувачів немає можливості добиратися до закладів. Таку думку у Facebook висловила директорка консалтингової компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Робота кафе і ресторанів

"Потоків пішоходів немає зовсім. Але ж весь мас-маркет побудовано на ньому, на цьому потоці пішоходів. І поки повноцінно не запрацює метро і інший громадський транспорт, потоку цього не бачити. Багато компаній через це продовжать працювати віддалено, і їхні співробітники харчуватимуться вдома", – написала Насонова.

Винятком можуть бути хіба що заміські і великі міські ресторани, відвідувачі яких пересуваються на автомобілях.

"У підсумку весь ресторанний мас-маркет після 11 травня буде завантажено максимум на 30%, якщо є літній майданчик, зрозуміло. Ну а якщо її немає – зовсім прикро", – пояснила експерт.

Але навіть заклади з літніми майданчиками зіткнуться з двома великими мінусами. По-перше, їм, швидше за все, доведеться платити оренду за всю площу приміщень – адже вони вже повернулися до роботи. А по-друге, вивести на роботу в умовах неповного завантаження вони зможуть тільки частина персоналу.

"Це я до того, що ослаблення карантину без роботи транспорту – це фількіна грамота. Нате вам, працюйте. Скидайтеся і створюйте свої маршрути. Автобуси там, трамваї і кінні екіпажі. Возіть своїх клієнтів самі", – підсумувала Насонова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він повинен бути готовий до роботи в нових умовах.

В Україні закрили 38 продуктових ринків, на яких не дотримувалися протиепідемічних вимог безпеки.

В Україні з 22 травня відновлять повноцінну роботу громадського транспорту, яка була зупинена через карантин.