Кабмін звільнив скандальних членів наглядових рад держбанків: хто потрапив до списку

Уряд припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків, які раніше були забраковані НБУ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів. Зокрема, йдеться про членів наглядової ради Ощадбанку: Шевкі Аджунера (голова наглядової ради), Олексія Грінченка, Даніеля Білака, Дмитра Власова, Олексія Резнікова, а також Пауля Торстена – члена наглядової ради Укрексімбанку.

"Рішення ухвалено відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" на підставі непогодження вищезазначених членів наглядової ради державних банків Нацбанком України", – зазначили в Мінфіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наглядову раду державного Укрексімбанку очолив Торстен Пауль, якого називають довіреною особою бізнесмена Сергія Курченка і експрем'єра Миколи Азарова.

Наглядова рада державного Ощадбанку продовжила контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років без проведення конкурсу на посаду. На це поскаржилися в НБУ.

15 серпня ЄБРР, МВФ підтримали рішення Нацбанку звільнити п'ятьох членів Наглядової ради Ощадбанку. Головна причина – призначення ексчлена "Фронту змін" (партія перейменована в "Народний фронт") і друга Арсенія Яценюка Андрія Пишного на посаду голови правління без конкурсу.

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