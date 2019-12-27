Кабмін зняв обмеження на отримання субсидії: що змінили

Кабінет міністрів України скасував обмеження, яке дозволяло подати заявку на отримання субсидії у грошовій формі лише до 15 жовтня.

Про це із засідання уряду в п'ятницю, 27 грудня, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. "З 1 січня пільгові категорії українців зможуть будь-коли перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги", – написав Гончарук у своєму Telegram-каналі.

Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручно для споживачів.

Субсидії в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020-му українцям доведеться затягнути пояси. "Слуга народу" розробила й ухвалила бюджет, в якому головна стаття витрат – держборг. А ось соціалку вирішили урізати. Водночас ні обіцяні реформи, ні "реальний" прожитковий мінімум у документі не передбачили. Паралельно з підвищенням тарифів урізали витрати на субсидії.

В Україні Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 1 грн за куб і зафіксувати цю вартість на весь опалювальний сезон. В результаті зростуть платіжки для всіх, хто користується блакитним паливом.

Кількість одержувачів субсидій в Україні скоротилася майже в 1,5 рази – з 4 млн домогосподарств у минулому опалювальному сезоні до 2,8 млн в поточному.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомоги, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні здійснять масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

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