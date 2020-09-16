Кабмін повернув мільйонні зарплати топменеджерам ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку

Ярослав Маркін Ринки та компанії 15:05, 16.09.2020 Оновлено: 15:50, 16.09.2020

Кабмін зняв карантинне обмеження зарплат в 47 тис. грн для членів правління та наглядових рад державних ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку. У деяких вони досягають понад мільйон гривень на місяць.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 16 вересня. Це пояснили загрозами для якості управління банками, повідомив "Інтерфакс-Україна".

"Зазначені зміни пов'язані з тим, що існуюче на сьогодні обмеження щомісячних виплат винагороди і заробітної плати для членів органів управління банків на період карантину створює для держбанків значний операційний і стратегічний ризик, пов'язаний з втратою оперативного управління і зниженого контролю за діяльністю банків, а також ризик невиконання банками стратегій і бізнес-планів", – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на закритій частині засідання.

Скільки платять топам у банках

У держбанках такого рівня зарплати у глав досягають 15 млн грн на рік або 1,25 млн грн в місяць.

А глава наглядової ради "ПриватБанку", у минулому експерт-консультант МВФ, Шерон Іскі, за даними ЗМІ, отримує $2 тис. зарплати в день, що складає приблизно $60 тис (1,68 млн грн) на місяць або $730 тис. (20,44 млн грн) на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, якими також були урізані зарплати державних службовців, зокрема – суддів.

Пізніше Конституційний суд України ухвалив рішення щодо постанови Кабінету міністрів про введення карантинних обмежень. Згідно з ним, визнаний неконституційним закон про внесення змін держбюджету на 2020 рік, а виробництво по документу уряду було закрито.

28 серпня Конституційний суд України визнав незаконним обмеження зарплат чиновників на час дії карантину, яке було встановлено законом про внесення змін до державного бюджету.

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