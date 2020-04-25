Кабмін змінив тарифи на газ для українців: скільки платитимемо

"Нафтогаз" зобов'язали продавати блакитне паливо за регульованим тарифом до 1 травня 2021 року виробникам теплової енергії і до 1 липня 2020-го – простим українцям. Таким чином, повноцінний запуск ринку газу з 1 травня 2020 року скасували.

Відповідне рішення 24 квітня ухвалив Кабінет міністрів, йдеться в опублікованій на сайті відомства постанові. Так, уже з наступного місяця українці повинні були купувати блакитне паливо за ринковими цінами, проте уряд прийняв рішення продовжити регульований тариф на три місяці.

Таким чином, тариф на газ для населення не може бути вище рівня, який враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) природного газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (ТТF) за період 1-22 числа місяця плюс вартість транспортування.

Тобто імпортна ціна не може бути менше. ніж ціна для населення. До речі, згідно з даними "Нафтогазу", в квітні 2020 року ціна на газ знизилася до 2,9 грн за кубометр (без урахування ПДВ, націнки і витрат на транспортування). Це на 15% менше, ніж в березні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на газ в квітні впадуть на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні березневих 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.