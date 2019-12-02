Кабмін збирається звільнити керівництво "Нафтогазу"

Кабмін має намір змінити керівництво "Нафтогазу", "Укренерго", а також інших стратегічних підприємств. У "Нафтогазі" відповіли, що не проти конкурсу, але його навряд чи встигнуть провести до кінця року.

Про це заявив міністр енергетики України Олексій Оржель, передає "Інтерфакс-Україна". Також буде оновлено їхні наглядові ради. "Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва і початку конкурсів на всі стратегічні компанії", – сказав Оржель у понеділок, 2 грудня.

Водночас міністр зазначив, що чинні керівники за бажання зможуть взяти участь у нових конкурсах на ці посади.

Також в уряді проведуть конкурс на посаду голови "Енергоатома" – президент НАЕК Юрій Недашковський був звільнений наказом Кабміну від 27 листопада. "Новий керівник буде особою з атомної галузі, яка користуються авторитетом", – запевнив Оржель.

Що відповіли у "Нафтогазі"

Виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що анонсований Оржелем конкурс на керівника "Нафтогазу" є тривалою процедурою, і до кінця 2019 року його проведення малоймовірним. Про це він написав у Facebook.

"Я особисто нічого поганого не бачу в тому, щоб в перший раз за історію "Нафтогазу" професійні і політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами і обрали керівника. Зрозуміло, якщо це буде чесний конкурс, і обирати будуть дійсно професійні і політично незаангажовані люди. Також зауважу, що конкурс – це справа не одного дня чи навіть тижня. До кінця року його навряд чи можна провести", – написал Витренко.

Кабмін звільнить керівництво "Нафтогазу"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань у суперечці з "Газпромом".

Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на поставку "Газпром" доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

28 листопада в Австрії представники України й Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року, але не були заздалегідь анонсовані.

Оржель раніше заявляв, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року.

Ймовірна зупинка транзиту російського газу через Україну матиме негативні наслідки для української промисловості й пересічних споживачів.

Президент Росії Володимир Путін заявив про ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв спростував слова президента РФ Володимира Путіна, що Україна купує виключно російський газ. І заявив: це РФ не виконує умови газового контракту.

Україна розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу тільки після того, як постане питання про компенсацію боргів "Газпрому" згідно зі Стокгольмським арбітражем.

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