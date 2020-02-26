Кабмін пропонує доплачувати щомісяця понад 500 гривень пенсіонерам, які виходять на пенсію пізніше.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі в середу, 26 лютого.

"Уряд пропонує щомісяця доплачувати понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів. Рішення – у разі схвалення парламентом – дозволить підвищити надбавки 1380 особам і встановити єдиний підхід до визначення їхнього розміру", – написав Гончарук.

Міністерка соціальної політики Юлія Соколовська уточнила, що йдеться про надбавку в розмірі 537 грн. Доплата пояснюється тим, що зараз закон передбачає різні розміри підвищення пенсії в разі більш пізнього виходу на відпочинок. Вони залежать від того, коли була призначена пенсія – до 1 січня 2004 року чи після (коли набув чинності закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

"Рішення уряду дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам, встановити єдиний підхід до визначення їхнього розміру, тим самим сприятиме відновленню соціальної справедливості", – наводить слова Соколовської пресслужба на сайті відомства.

Якщо законопроєкт підтримає Верховна Рада, він може набути чинності 1 липня 2021 року.

Пенсія в Україні

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