Кабмін запровадить жорсткі штрафи для обленерго: за що каратимуть

Кабмін збільшить штрафи для операторів систем розподілу електроенергії (як правило це обленерго), які часто зловживають монопольним становищем і завищують вартість своїх послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук із засідання уряду в середу, 19 лютого, в своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Україні в ході реформи ринку електроенергії відбувся поділ "традиційних" обленерго на компанії, які керують винятково "матеріальною частиною" – електромережами (це і є оператори систем розподілу, або ж ОСР), та на компанії, які надають саму послугу – постачання електроенергії.

"В Україні ОСР, тобто ті самі "природні монополії", часто зловживають своїм становищем. Подекуди вони виставляють завищену плату за підключення до електромереж. Крім того, часом вимагають від бізнесу хабарі, погрожуючи затягнути розгляд документів до нескінченності", – написав Гончарук.

Кабмін вирішив посилити відповідальність ОСР за такі дії, зокрема шляхом підвищивши штрафи. "Також ми посилюємо контроль за використанням зібраних від споживачів коштів. Вони йтимуть на розвиток електромереж, а не на особисті потреби власників обленерго", – зазначив прем'єр-міністр.

Обленерго

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські банки можуть почати блокувати рахунки своїх клієнтів – в рамках виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостей.

Депутатів-прогульників, які не голосували під час засідань Верховної Ради або пропускали зборів комітетів, в листопаді 2019 року оштрафували на 3 млн гривень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!