Кабмін ввів нові правила: як українці платитимуть за комуналку і скільки відшкодують із бюджету

В Україні на час карантину ввели особливі правила сплати комунальних послуг. Обіцяли компенсувати частину витрат, але в результаті змінили програму субсидій.

Детальніше про те, як і для кого змінили правила – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Комуналку компенсують на час карантину всім, хто постраждав?

Ні, тільки тим, хто вже оформив субсидію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль іще кілька тижнів тому обіцяв українцям компенсувати частину комуналки на час карантину. "Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідністю категорії громадян або сказати, що це повинно бути для всіх без винятку. На черговий Кабмін винести пропозиції", – заявив на засіданні Кабміну Шмигаль.

У результаті замість обіцяної компенсації ухвалили рішення розширити програму субсидій. Що означає це розширення? За фактом Кабмін просто збільшив норму споживання. Тобто субсидія буде компенсувати "зайве".

Фактично це означає, що, якщо ви раніше не отримували субсидію і не стали по неї звертатися недавно, то і в карантин розраховувати на підтримку на оплату комуналки очікувати не варто.

І як розширять програму субсидій?

На 50% Кабмін збільшив нормативи для користування послугами (тобто те, що покриває субсидія) на:

оплату водопостачання;

поставку гарячої води;

газопостачання;

електроенергію.

Наприклад, якщо раніше на одну людину субсидія покривала 1,6 кубометрів гарячої води, то за новими нормами на час карантину – 2,4 куба. Важливо відзначити, що це стосується тільки тих, хто користується субсидіями, знижки на житлово-комунальні послуги це нововведення не стосується.

А що робити, якщо втратив роботу під час карантину?

У такому випадку Кабмін пропонує оформити субсидію без урахування колишньої зарплати, а з розрахунку компенсації від Соцстраху. Тобто обов'язково потрібно звернутися до Центру зайнятості і зареєструватися як безробітний.

Тільки після цього, якщо в інших членів сім'ї немає істотного доходу, можна розраховувати на часткову компенсацію комунальних послуг у вигляді субсидії.

Як уже раніше писав OBOZREVATEL, щоб отримувати допомогу з безробіття, важливо звільнитися за згодою сторін, а не за власним бажанням. "Допомога за безробіттям особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня", – йдеться в законі про соціальне страхування.

Отже, максимальна виплата:

50% зарплати – стаж до 2 років;

55% зарплати – стаж від 2 до 6 років;

60% зарплати – стаж від 6 до 10 років;

70% зарплати – стаж від 10 років.

Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці – 80%, потім – 70%. При цьому отримувати гроші можна протягом 9 місяців. Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять усі, хто працює. З заробітної плати щомісячно 22% розподіляють до трьох фондів, один із яких – фонд із безробіття.

Чому не виплачують допомогу всім?

Грошей немає. Бюджет України вже не виконується. Неофіційно OBOZREVATEL розповідають: грошей критично не вистачає, тому розраховувати на значну підтримку не доводиться. Більше того, з 1 квітня президент Володимир Зеленський уже анонсував видачу пенсіонерам по 1 тис. грн (тим, хто отримує до 5 тис. грн), а на це знадобиться близько 9,8 млрд грн.

З іншого боку, є ще одна проблема – рівень платежів за комуналку знижується. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги в Києві на 27 березня не досягає 80%. Порівняно з лютим кияни заплатили на 15-20% менше. Це рекордно низький показник за багато років.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram