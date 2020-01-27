Кабмін влаштував кадрову чистку в "Енергоатомі": хто позбувся посад

Кабінет міністрів України звільнив усіх трьох віце-президентів державного "Енергоатому".

Зокрема, звільнені Олександр Шавлаков (він працював першим віцепрезидентом НАЕК з березня 2011 року), Айдин Айсін (працював на посаді віцепрезидента з червня 2010 року) та Володимир Пишний (працював віцепрезидентом з лютого 2004 року). Інформація про це з'явилася на сайті уряду.

Тимчасовим виконувачем обов'язків президента "Енергоатому" з грудня 2019 року є Павло Павлишин.

"Енергоатом"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 27 листопада, Кабінет міністрів звільнив президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Нардеп від ВО "Батьківщина" Олексій Кучеренко звинуватив голову енергетичного комітету ВР України Андрія Геруса в тому, що він нібито "вганяє в борги" частина підприємств енергоринку.

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