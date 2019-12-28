Україна пробачила Росії $7,4 млрд газового боргу: Кабмін ухвалив рішення

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Відповідне розпорядження уряду від 27 грудня 2019 року №1372-р оприлюднене на "Урядовому порталі".

"Схвалити проєкт мирової угоди у справі за позовом публічного акціонерного товариства “Газпром” до держави Україна, що розглядається арбітражним трибуналом ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ), справа ПТС № 2019-10", – зазначено у розпорядженні.

Підписати мирову угоду уповноважили міністра юстиції України Дениса Малюську.

Штраф був виписаний Антимонопольним комітетом України російському "Газпрому" у 2016 році за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу. Спочатку сума була 86 млрд гривень, але за рахунок пені та відсотків вона подвоїлася і згодом доросла до на $7,4 млрд. "Газпром" намагався оскаржити штраф, але програв суди.

Тепер Україна відмовилася від цих грошей. Відмова від усіх поточних і можливих майбутніх вимог до "Газпрому" – умова для підписання нового контракту про транзит російського газу через Україну. Зі свого боку "Газпром" заплатив "Нафтогазу" $3 млрд рішенням Стокгольмського арбітражу.

Росії пробачили газовий борг

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів домовився укласти з українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу. Він діятиме п'ять років із можливістю продовження ще на 10 років.

Крім того, було досягнуто домовленості про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Йдеться про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд

За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, контракт із Росією про транзит газу через територію України може бути підписаний вже 27 грудня.

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" порівняно з відмовою від подальших претензій.

Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.

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