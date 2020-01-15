Кабмін суттєво підняв зарплати українським чиновникам

У Кабінеті міністрів України підняв мінімальний оклад, який отримуватимуть українські топ-чиновники.

Також уряд встановив сітку, відмовившись від коефіцієнтів, на підставі яких вираховувались оклади. Про це із засідання КМУ повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Основні зміни:

1. Встановлюється новий мінімальний розмір посадового окладу – два прожиткових мінімуми (станом на 1 січня 4204 грн.).

2. Розміри посадових окладів пропонується затвердити в гривнях, а не коефіцієнтах як це було в 2019 році.

3. Наприклад, керівник державного органу (Офіс президента, апарат РНБО матиме посадовий на рівні 37800 грн, а рівня міністерств та центральних органів виконавчої влади 33600 грн).

Зміни у преміях

Також Гочарук повідомив, що Першому віцепрем’єр-міністру, віцепрем’єр-міністрам, міністрам, їх першим заступникам і заступникам може виплачуватися:

1) надбавка за ефективність, яка встановлюється щомісяця Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністрам України, міністрам Прем’єр-міністром України, а першим заступникам міністрів — відповідним міністром, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу;

2) премія, яка встановлюється заступникам міністрів (крім перших заступників) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, у розмірі до 200 відсотків посадового окладу.

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