Кабмін ухвалив рішення щодо вивезення медичних товарів з України

Уряд України продовжив заборону на виведення за кордон товарів протиепідемічного призначення – до 1 липня 2020 року.
Про це із засідання Кабінету міністрів у середу, 27 травня, повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Заборона на вивезення медичних товарів
"Продовжено заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня 2020 року. Зі списку, забороненого до вивозу, виключені деякі позиції (костюми та халати деяких категорій)", – написав Гончаренко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має достатні запаси продовольства. Вивезення частини продуктів за кордон заборонене, а зерно, яке експортується, перебуває під контролем.
Влада України заборонили вивезення етилового спирту на тлі спалаху коронавірусу.
В Україні 18 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про державне регулювання цін на товари, які мають істотну соціальну значущість.
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