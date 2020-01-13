В Україні скасують 40% звітів для бізнесу: що не буде потрібно подавати вже у 2020-му році

Кабінет міністрів зібрався скасувати близько 40% форм, які українські підприємства зобов'язані заповнювати та надсилати до Держстату.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook. За його словами, держава не повинна вимагати інформацію, яка і так у неї є, а також не має збирати дані, які не використовуються для прийняття управлінських рішень ("збираємо те, що завжди збирали").

"За цими критеріями ми бачимо, що зможемо скасувати 43 форми (всього їх 110). При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", – повідомив Дубілет.

Які форми планують скасувати у 2020 році:

- Звіт про використання та запаси палива (4-мтп);

- Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт);

- Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ);

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП);

- Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги);

- Звіт з праці (1-ПВ);

- Звіт про діяльність громадської організації (1-ГО);

- Звіт про виробництво промислової продукції за видами (1-П);

- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б);

- Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг);

- Звіт про ціни виробників промислової продукції (1-ціни);

- Звіт про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).

Кабмін спростить умови для підприємств

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!