Кабмін розширив програму кредитів під 5-7-9%: що отримав бізнес

Кабмін розширив програму дешевих кредитів для малого бізнесу під 5-7-9%. Тепер можна взяти до 2 млн грн і більшому колу підприємців.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в середу, 18 березня, в своєму Telegram-каналі.

Дешеві кредити

"Ми збільшили максимальну суму кредиту за програмою з 1,5 млн до 2 млн гривень, дозволили кредитувати придбання комерційної нерухомості. Нові правила дозволяють надавати кредити бізнесу, який працює за франшизою та використовувати до 25% кредитних коштів на поточні потреби – так звані обігові кошти", – написав Шмигаль.

Ці зміни повинні поліпшити можливості малих підприємців розширити свій бізнес, а початківцям – спростити організацію власної справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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