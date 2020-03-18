Кабмін розширив програму кредитів під 5-7-9%: що отримав бізнес

Кабмін розширив програму дешевих кредитів для малого бізнесу під 5-7-9%. Тепер можна взяти до 2 млн грн і більшому колу підприємців.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в середу, 18 березня, в своєму Telegram-каналі.
Дешеві кредити
"Ми збільшили максимальну суму кредиту за програмою з 1,5 млн до 2 млн гривень, дозволили кредитувати придбання комерційної нерухомості. Нові правила дозволяють надавати кредити бізнесу, який працює за франшизою та використовувати до 25% кредитних коштів на поточні потреби – так звані обігові кошти", – написав Шмигаль.
Ці зміни повинні поліпшити можливості малих підприємців розширити свій бізнес, а початківцям – спростити організацію власної справи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система та звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5-7-9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5-7-9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5-7-9%.
В середині лютого загальна сума "дешевих кредитів від Зеленського" під 5-7-9%, які вже видали українським підприємцям, склала 27 млн гривень.
Найпопулярнішим "дешевим кредитом від Зеленського", які українські банки дають дрібним підприємцям під 5-7-9%, виявилася позика в розмірі 1 млн гривень.
Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" з 1 березня охоплює додаткову опцію – кредитні гарантії.
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