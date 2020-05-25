Кабмін програв черговий суд щодо ПриватБанку: Суркісам повинні повернути мільярди

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання Мін'юсту (представляє інтереси Кабміну) про призупинення дії постанови, яка зобов'язує ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє Finbalance. У такий спосіб суд підтвердив зобов'язання ПриватБанку виконувати умови депозитних договорів (на загальну суму $250 млн, або майже 6,7 млрд грн) з компаніями братів Суркісів (Camerin Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlins Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP), не чекаючи рішення суду щодо суті справи (№757 / 7499/17-ц).

ПриватБанк наполягав на тому, що виконання договорів неможливе, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації як засоби, що належать, за визначенням НБУ, особам, пов'язаним із ексвласниками ПриватБанку.

У чому суть позову?

Сім'я Суркісів (батько Рахміль Суркіс, дочка Ігоря Суркіса Марина, дочка Григорія Суркіса Світлана, а також колишня дружина Григорія Суркіса Поліна Ковалик) мали вклади у ПриватБанку розміром 1,048 млрд грн.

Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів через те, що вони є партнерами колишнього власника фінустанови Ігоря Коломойського по телеканалу "1+1", визнали пов'язаними з власниками банку особами, а їхні вклади конвертували в акції (процедура bail-in).

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, яку опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку , і домоглися повернення своїх депозитів. Гроші вже виплатили. Тобто державі не доведеться додатково платити, яке б рішення не ухвалив ВСУ.

Зараз суперечка перебуває на стадії касаційного розгляду у Великій палаті Верховного Суду, який є судом касаційної інстанції.

Що відбувається в суді?

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Судді відмовилися працювати в умовах, коли ще до остаточного рішення їх звинувачують в упередженості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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Рішенням НБУ 2016 року Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

На рахунку Ігоря Суркіса у ПриватБанку був 151 млн грн, Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.