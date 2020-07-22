Кабмін продовжив пільги на закупівлю тестів на коронавірус в Україні

Кабмін продовжив дію постанови, які звільняє від мита закупівлю тестів для виявлення коронавірусу.

Таке рішення було ухвалено під час засідання уряду в середу, 22 липня.

"Зараз ми робимо від 20 тисяч до 30 тисяч тестів на добу. Цей показник надалі має бути не меншим. Скоро ми дійдемо до загальної позначки в 1 млн тестів, які було зроблено від початку епідемії. Важливо цей темп не збавляти. Ми вже багато тижнів ідемо з нарощуванням темпу. Це і ПЛР і ІФА-тести", – сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Що звільнено від мит:

тести для діагностики Covid-19;

апарати штучної вентиляції легенів;

фібробронхоскопи;

дозатори кисню зі зволожувачами;

рентгенівські пересувні апарати;

парацетамол;

інсулін;

лідокаїн;

фуросемід;

дезінфекційні засоби;

респіратори;

ларингоскопи;

шприци;

каталки;

антисептики на хлоргексидині;

етанолові розчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів на технічному позачерговому засіданні 20 березня розглянув питання, пов'язані з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України. Зокрема, від сплати ввізного мита та ПДВ звільнили визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, що необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19.

22 липня Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні мають намір продовжити до 31 серпня 2020 року.