Кабмін призначив нового голову "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці".

Рішення про це було ухвалено на засіданні уряду в середу, 26 липня.

Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Менеджер також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямів бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії.

Що у Жмака в декларації

У декларації, оприлюдненій у травні 2020 року, Жмак повідомив, що станом на 2019 рік спільно зі своїми двома синами володів квартирою в Києві площею 86 кв. метрів. Також у його власності були квартири площею 58,5 кв. м., та 54,2 кв. м., а також нежилі приміщення загальною площею 43,8 кв. м. Крім того, вказане "інше домоволодіння" площею 720,2 квадрати.

Його дружина володіє квартирою в Києві площею 57,8 квадратів та нежилими приміщеннями площею 146,20 та 505,9 квадратних метрів. Також вона володіє квартирою у Франції, площа якої 84,06 квадратів.

Окрім того, у Жмака є низка земельних ділянок у селах Гореничі та Оране Київської області.

Жмак вказав, що у 2019 році володів автомобілем Lexus GX 460, а його дружина – Renault Espace.

Які мав доходи

У 2019 році Жмак отримав 1 млн грн у вигляді гонорарів від державного підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також ТОВ "Істерн консалтинг груп", вказане як основне місце роботи, заплатило йому 120 тис. грн. Ще 359 тис. грн Жмак отримав від заняття підприємницькою діяльністю.

А "Таскомбанк" та "Альфа-Банк" нарахували Жмаку загалом 264 тис. грн відсотків за вкладами.

У банках Жмак зберігав майже $149 тис., 342 тис. євро та 5500 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня уряд звільнив Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) і виключив його зі складу членів правління. Тимчасово виконувати обов'язки голови правління УЗ призначили Івана Юрика.

За пошуки нового голови "Укрзалізниця" заплатив міжнародній компанії з пошуку керівного персоналу Boyden 837 тисяч гривень.