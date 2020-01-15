Кабмін провів нові кадрові перестановки

Кабінет міністрів України ухвалив ряд кадрових призначень на посади в державних службах і відомствах.

Зокрема, нові люди прийшли у міграційну службу, податкову, в держслужбу з питань безпеки на транспорті. Про це із засідання КМУ повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Кого куди призначили:

Заступником голови Державної служби з безпеки на транспорті стала Ставнійчук Катерина Михайлівна.

Заступниками голови Національного агентства з питань державної служби стали Шимко Наталія Миколаївна і Дрощенко Олена Вікторівна

Заступником голови Державної міграційної служби став Донський Сергій Миколайович.

Заступником голови Державної фіскальної служби став Тітарчук Михайло Іванович.

Генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення став Мікрюков Сергій Анатолійович.

Членами Національної комісії зі стандартів державної мови стали: Демська Орися Мар’янівна Кравченко Людмила Олександрівна Мазур Наталія Василівна Мазурик Данута Володимирівна Чернобров Юлія Анатоліївна.

Також Кабмін звільнив з посади заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування України Бакала Валерія Олексійовича.

Нові призначення Олексій Гончаренко

Призначення чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі окладів. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов поскаржився також на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У Кабінеті міністрів України підняли мінімальний оклад, який отримуватимуть українські топ-чиновники.

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