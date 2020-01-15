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15 січня • оновлено в 15:28
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Кабмін провів нові кадрові перестановки

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Кабінет міністрів України ухвалив ряд кадрових призначень на посади в державних службах і відомствах.

Зокрема, нові люди прийшли у міграційну службу, податкову, в держслужбу з питань безпеки на транспорті. Про це із засідання КМУ повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Кого куди призначили:

  • Заступником голови Державної служби з безпеки на транспорті стала Ставнійчук Катерина Михайлівна.

  • Заступниками голови Національного агентства з питань державної служби стали Шимко Наталія Миколаївна і Дрощенко Олена Вікторівна

  • Заступником голови Державної міграційної служби став Донський Сергій Миколайович.

  • Заступником голови Державної фіскальної служби став Тітарчук Михайло Іванович.

  • Генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення став Мікрюков Сергій Анатолійович.

  • Членами Національної комісії зі стандартів державної мови стали:

    Демська Орися Мар’янівна

    Кравченко Людмила Олександрівна

    Мазур Наталія Василівна

    Мазурик Данута Володимирівна

    Чернобров Юлія Анатоліївна.

Також Кабмін звільнив з посади заступника голови Державного агентства з питань електронного урядування України Бакала Валерія Олексійовича.

Нові призначення

Нові призначення

Олексій Гончаренко

Призначення чиновників

Призначення чиновників

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку і торгівлі України Тимофій Милованов недавно знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі окладів. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов поскаржився також на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У Кабінеті міністрів України підняли мінімальний оклад, який отримуватимуть українські топ-чиновники.

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Автор
Андрій Довгань
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