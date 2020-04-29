Кабмін призначить на посаду головного податківця Олексія Любченка – джерело

Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня призначить на посаду голови Державної податкової служби (ДПС) Олексія Любченка. Його кандидатура вже узгоджена у Мінфіні.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL в уряді. У зв'язку з карантином Кабмін ухвалив рішення конкурс на вакансію не проводити. Замість цього Міністерству фінансів доручили провести співбесіду з кандидатом на посаду глави ДПС.

З Олексієм Любченком після рішення Кабміну підпишуть контракт, тоді він розпочне виконання нових обов'язків.

Чим відомий Олексій Любченко?

Олексій Любченко податківець зі стажем. Він почав працювати ще в кінці 90-х, а з 2009-го кілька років навіть був у керівництві Державної податкової адміністрації. Податківець вже пробував свої сили на конкурсах, коли намагався обійняти посаду глави Державної фіскальної служби, однак тоді вибрали іншого претендента.

у 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області;

з 2003-го по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області, потім став заступником голови Кіровоградської ОДА;

у 2009-2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації

у 2012-2014 роках був помічником нардепа Віктора Тимошенко (самовисуванець);

у 2015 році Любченко претендував на посаду глави ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.