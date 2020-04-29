Головна Новини
29 квітня • оновлено в 10:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Кабмін призначить на посаду головного податківця Олексія Любченка – джерело

4.3т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня призначить на посаду голови Державної податкової служби (ДПС) Олексія Любченка. Його кандидатура вже узгоджена в Мінфіні.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL в уряді. У зв'язку з карантином Кабмін ухвалив рішення конкурс на вакансію не проводити. Замість цього Міністерству фінансів доручили провести співбесіду з кандидатом на посаду глави ДПС.

З Олексієм Любченком після рішення Кабміну підпишуть контракт, після чого він приступить до виконання нових обов'яків.

Кабмін призначить на посаду головного податківця Олексія Любченка – джерело

Чим відомий Олексій Любченко?

Олексій Любченко податківець зі стажем. Почав працювати він ще в кінці 90-х, а з 2009-го кілька років навіть був в керівництві Державної податкової адміністрації. Податківець вже пробував свої сили на конкурсах, коли намагався зайняти посаду глави Державної фіскальної служби, однак тоді вибрали іншого претендента.

Кабмін призначить на посаду головного податківця Олексія Любченка – джерело

  • в 1999-2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області;

  • з 2003 по 2005 рік очолював податкову адміністрацію Черкаської області, після став заступником голови Кіровоградської ОДА;

  • в 2009-2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації

  • в 2012-2014 роках був помічником нардепа Віктора Тимошенко (самовисуванець);

  • в 2015 році Любченко претендував на пост глави ДФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України були звільнені голова Державної митної служби Максим Нефьодов і голова Державної податкової служби Сергій Верланов.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Податки в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Податки в Україні
Місце
Україна
Тег
Державна податкова служба (ДПС)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9866.

    Вилікувалися: 1103. Померли: 250.

  • У світі захворіли вже більше 3,1 мільйона осіб, загинули – майже 220 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • У США розкупили препарат від печії. Кажуть, допомагає в лікуванні COVID-19.

  • У МОЗ розповіли, хто з українців частіше вмирає від коронавірусу.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги