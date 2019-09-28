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28 вересня • оновлено в 18:51
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Кабмін повернув податкову міліцію: що сталося

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Кабінет міністрів своєю постановою №846 відновив повноваження податкової міліції при Державній фіскальної службі.

Відповідний документ опублікований на сайті Кабміну. Орган буде діяти тимчасово, поки повноцінно не запустять Державне бюро розслідувань. На це знадобиться близько 4 місяців.

Ілюстрація

Ілюстрація

Укрінформ

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"Чому це правильно? Нове Бюро фінансових розслідувань після прийняття Радою буде створюватися як новий орган і всі співробітники будуть набиратися на конкурсній основі. Тому немає ніякого сенсу зараз переводити в рамках реорганізації частина податкової міліції в Нову ДПС без конкурсів", – пояснила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці в соцмережі.

Ці місяці податкова міліція продовжить виконувати свою роботу разом з іншими правоохоронними органам та митницею.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №8157 про Національне бюро фінансової безпеки України, який підготувала голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Нардеп пояснила, що в день вступу в силу НБФБ податкова міліція зникне. НБФБ пропонується створити як єдиний орган, метою діяльності якого буде протидія злочинам, які прямо або побічно завдають шкоди публічних фінансах.

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Тема
Податки в Україні
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Україна
Теги
податки Кабінет Міністрів України
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