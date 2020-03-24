Кабмін погодив із МВФ законопроєкт про компенсацію за ПриватБанк: ЗМІ розкрили деталі

Кабінет міністрів України погодив із МВФ фінальну версію законопроєкту №2571 (Про окремі питання функціонування банківської системи). Йдеться про те, що ліквідовані банки не зможуть повернутися на ринок, а для власників відібраних і закритих фінансових установ розробили механізм компенсації.

Насамперед це стосуватиметься державного ПриватБанку, колишні власники якого через суди намагаються визнати націоналізацію незаконною і відшкодувати збиток. Видання НВ опублікувало головні нововведення фінальної, узгодженої з МВФ, версії документа:

законопроєкт гарантує неповернення виведених із ринку банків до колишніх власників (зачепить усі фінустанови);

банк або інші особи можуть оскаржити в суді в установленому законодавством порядку рішення НБУ;

оскаржити можна тільки за Кодексом адміністративного судочинства (колишні власники "Привату" подали позови до судів як господарської, так і адміністративної юрисдикції);

якщо рішення НБУ про ліквідацію, націоналізацію оскаржують, це не відновить того становища банку, яке існувало до ухвалення відповідного рішення НБУ (тобто до колишніх власників він не повернеться);

оскарження не може бути підставою для визнання недійсними угод чи інших дій, вчинених під час процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;

оскарження не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент ухвалення такого рішення, крім права на відшкодування завданих збитків;

обов'язок довести збиток покладений на колишніх власників фінустанови, які хочуть компенсацію;

відшкодування втраченої вигоди здійснюється в розмірі прибутку, який акціонер банку міг би реально отримати, а ухвалене рішення НБУ стало єдиною причиною, що позбавила його цього прибутку;

відшкодування шкоди здійснюється в грошовій формі. Відшкодування іншим способом (передання речі того ж роду та тієї ж якості тощо) не допускається.

Україна домоглася нової перемоги над ПриватБанком 24 Канал

Важливо також зазначити, якщо виявиться, що банк не міг стабільно працювати та його зобов'язання перевищували його активи, то такий банк не може вважатися прибутковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Також стало відомо, що колишній топменеджер ПриватБанку Олександр Дубілет через суд оскаржив його націоналізацію.

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