Кабмін має намір зареєструвати законопроєкт про скорочення "зелених" тарифів – Буславець

Кабінет міністрів України має намір в п'ятницю, 12 червня, зареєструвати законопроєкт про підтримку сектора "зеленої" енергетики, який передбачає зниження "зелених" тарифів і буде заснований на положеннях підписаного 10 червня меморандуму з представниками ринку "зеленої" енергетики.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец на брифінгу.

"Сьогодні будемо намагатися внести до Верховної Ради законопроєкт як урядовий і будемо активно працювати з депутатами, комітетами, щоб ухвалити його ще до парламентських канікул, і щоб ми могли вже найближчим часом його виконувати і забезпечити стабільність роботи і галузі, і ринку", – сказала Буславець.

За її словами, уряд на позачерговому засіданні 12 червня затвердив законопроєкт, який імплементує зобов'язання, закладені в меморандумі з інвесторами ВДЕ, як з боку держави, так і інвесторів.

За її словами, меморандум підписало більшість асоціацій та інвесторів ВДЕ.

При цьому Буславець висловила надію, що до цього меморандуму приєднаються і інші асоціації і інвестори, які поділяють його філософію.

Як повідомлялося, 10 червня глава Кабінету міністрів України Денис Шмигаль підписав з представниками інвесторів в "зелену" енергетику меморандум, який повинен вирішити проблеми сектора і допомогти вивести енергетичну галузь з кризи. За словами прем'єр-міністра, пропонований для ухвалення в парламенті законопроект повинен повністю базуватися на положеннях, які прописані в меморандумі – на інші поступки щодо зниження "зелених" тарифів уряд не піде. Глава Кабміну підкреслює, що законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги за останні 9 місяців роботи. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в "зелену" енергетику, за словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславець досягли 14 млрд грн.

Також раніше виник скандал, пов'язаний з листуванням двох народних депутатів – глави і члена Комітету з енергетики Верховної Ради Андрія Геруса і Андрія Жупанин. У смс-переписці містилися нецензурні формулювання, які передбачають намір розправи з інвесторами в "зелену" енергетики, що викликало ряд критичних заяв міжнародних інвесторів і організацій, які закликають Володимира Зеленського зустрітися з інвесторами і вирішити проблему "зелених".