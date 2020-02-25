Кабмін Гончарука доведе енергетику до дефолту? Через величезний дефіцит тарифи на струм можуть злетіти

В Україні "Гарантований покупець" (ДП, до реформи – держпідприємство "Енергоринок") перебуває на межі дефолту. Як заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, дефіцит ДП може досягти 17 млрд грн вже в 2020-му.

А зважаючи на те, що саме це підприємство забезпечує низькі тарифи для населення, це може призвести до різкого стрибка цін на електроенергію для простих українців. "На сьогодні ми оцінюємо дефіцит "Гарантованого покупця" на рівні 17 млрд грн... Ми невчасно дали зміни, і є не тільки великий обсяг розвитку, що позитивно, і встановлення потужностей, але і великий дефіцит покриття витрат за зеленим тарифом", – розповів Оржель, передає Укрінформ.

Фактично, політика в галузі енергетики Кабінету міністрів спричинила близький до дефолту стан підприємств. Торік уряд вже фактично оголошував дефолт, коли закрив усі бюджетні витрати в грудні.

Тариф на електроенергію, як і раніше, встановлює держава. Для цього працює спеціальний орган – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Всі компанії, які постачають електрику побутовим споживачам, зобов'язані виставляти тільки тарифи, встановлені НКРЕКП. Тариф на 2020 рік на передачу електроенергії встановлений на рівні 155,40 грн/МВт-год, а на послуги диспетчерського управління – 10,23 грн/МВт-год.

Що таке компанія "Гарантований покупець"

Це реформовано державне підприємство "Енергоринок". Її завдання – гарантовано купувати електроенергію в "зеленій" генерації і продавати її на ринку "на добу вперед". По суті біржа. Також на Гарантованого покупця покладено функціонування механізму PSO, який був прийнятий для того, щоб ціни для населення зросли після старту ринку. Тобто підприємство купує електроенергію у "Енергоатома" і "Укргідроенерго", частина продає Постачальникам універсальних послуг за цінами, які дозволять їм зберегти поточний тариф для населення, а частина продається на ринку "на добу вперед" для компенсації втрат.

Раніше OBOZREVATEL писав, що після введення заборони на імпорт електрики з Росії за двосторонніми договорами, Україна буде закуповувати російську електроенергію під виглядом білоруської.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!