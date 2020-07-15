Кабмін звільнив бізнес від орендної плати на період карантину

Кабмін встановив низку послаблень щодо оренди державних приміщень на період карантину.

Залежно від виду бізнесу, підприємців звільнили від плати повністю або ж дозволили їм платити 50% або 25% від суми. Про це за підсумками засідання уряду у середу, 15 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у своєму Telegram-каналі.

Хто звільнений від оренди повністю

орендарі, які орендують приміщення закладів освіти і науки державної форми власності для кафе, їдалень, букетів, надання ксерокопіювальних послуг, продажу непродовольчих товарів, автоматів із їжею тощо;

орендарі, які орендують приміщення для розміщення приватних закладів освіти, державних та комунальних закладів позашкільної освіти, видавництв друкованих засобів масової інформації українською мовою, об'єктів із продажу книг і газет, фізкультурно-спортивних закладів, бібліотек, музеїв тощо; також оренду скасували для закладів культури незалежно від форми власності, що орендують приміщення для здійснення статутної діяльності у сфері культури та мистецтв; салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

орендарі, які орендують приміщення для організації концертів, побутового обслуговування, туроператорської діяльності тощо.

Кому дозволено платити 50% від вартості оренди

1. Орендарям, що використовують нерухоме державне майно для розміщення:

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ресторанів, ресторанів із нічним режимом роботи; їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

керокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів; комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

торговельних об'єктів із продажу промислових товарів (крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю засобами гігієни);

торговельних об'єктів із продажу непродовольчих товарів, що були у використанні; проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні;

виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі;

готелів; розміщення транспортних підприємств із перевезення пасажирів;

офісних приміщень (зокрема в аеропортах).

2. Орендарям – вітчизняним юридичним та фізичним особам, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (зокрема в аеропортах).

3. Орендарям – суб'єктам кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

Кому дозволили платити 25% від вартості оренди

Орендарям, що використовують нерухоме державне майно для розміщення на території аеропортів:

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

ресторанів, ресторанів із нічним режимом роботи; їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

торговельних об'єктів.

Рішення Кабміну про орендні пільги Telegram Олексія Гончаренка

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