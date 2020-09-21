Визначено креативні стартапи, що представлять Україну на міжнародному фестивалі Creative Business Cup BRIGHT

На початку вересня 2020 року відбувся національний конкурс пітчингів для стартапів та вже працюючих бізнесів з креативної індустрії Creative Business Cup Ukraine 2020. Це місцеве представництво міжнародного змагання для креативних стартапів, де компанії з більш ніж 75 країн презентують свої ідеї журі, щоб вибороти звання найкращого стартапу року.

Захід проходив в місті Рівне, в межах фестивалю креативності, інновацій та підприємництва House of Europe Festival. Захід було організовано за підтримки Європейського Союзу.

Всього до фіналу було обрано 6 проєктів, серед яких міжнародне журі, до складу якого входили Марк Вілкінс, Крістіан Дімер і Катерина Кравчук, обрали переможців.

Кращим креативним стартапом було визначено проєкт Креативна Практика, кар’єрно-освітню онлайн-платформу, що допомагає фахівцям отримувати актуальну креативну освіту онлайн та сприяє працевлаштуванню своїх випускників.

Друге місце поділили між собою проєкти V-Art, онлайн-платформа для виставки, продажу і колекціонування цифрового мистецтва, та HAPPY BRAIN, мобільний додаток, що допомагає тренувати мозок за допомогою читання.

Відібрані проєкти представлять Україну на міжнародному конкурсі Creative Business Cup BRIGHT 2021, що відбудеться 28 та 29 червня 2021 року у Копенгагені. Проєкту Креативна Практика, що зайняв перше місце, House of Europe профінансує дорогу і проживання.

Ключовим партнером Creative Business Cup Ukraine та організатором Creative Business Cup BRIGHT у Копенгагені є Creative Business Network — глобальна мережа для креативних підприємців. Creative Business Network розвиває креативну економіку у всьому світі, допомагаючи креативним стартапам шукати можливості для розвитку на міжнародному рівні.

Довідка

House of Europe — це програма, що фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Програма фокусується креативному підприємництві та культурі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. House of Europe відкрили у жовтні 2019 року.