Із чого в СРСР робили "ковбасу по 2.20": розвінчано головний міф про ГОСТи
"Легендарні" радянські стандарти якості – ГОСТи – мали мало спільного з життям звичайних людей. Наприклад, продукти, які готувалися у суворій відповідності з ними, були доступні лише партійній номенклатурі.
Про це в публікації в "Живому журналі" розповів блогер Максим Мирович. За його словами, спогади про "великі радянські ГОСТи", завдяки яким продукти в СРСР були якоїсь неймовірної якості – не більше, ніж міф.
"Я докопався – звідки йдуть ці вигадки про "чудову радянську ковбасу" – але жодного стосунку до "радянських ГОСТів" вони не мають, а мають прямий стосунок до життя радянської номенклатури, яка в СРСР була окремим класом і харчувалася теж абсолютно окремо від звичайних громадян", – написав Мирович.
Радянські ГОСТи Максим Мирович
"Для початку потрібно розібратися, чим же насправді був радянський ГОСТ – ця абревіатура на упаковці продукту досі пір впливає гіпнотично на всіх "фанатів СРСР". Насправді радянські ГОСТи жодного стосунку до якості не мали – це був просто опис різних складових і процентних співвідношень, які можуть використовуватися в продукті. Підкреслюю – можуть", – сказано в блозі.
Мирович пояснив, що ГОСТ регламентував вилку можливостей з використання тих чи інших компонентів у тій же ковбасі.
"Так, крім перших рядків тексту ГОСТу, в яких вказувалося що ковбаса повинна містити 75% м'яса, існували ще й досить значні примітки, в яких вказувалося, на що за ГОСТом можна замінити м'ясо. Так, наприклад – замінниками м'яса могла бути суміш з виварювання кісток, крохмалю та харчової плазми, чим успішно і користувалися виробники", – звернув увагу автор.
Він навів як приклад відомий ГОСТ 23670-79 від 1979 року в редакції 1980 року (варена ковбаса та сосиски): "Допускається замість яловичини, свинини, баранини спільне використання стабілізатора білкового, маси м'ясної яловичої або свинячої, або баранячої, харчової плазми (сироватки) крові, крохмалю або борошна пшеничного".
"Тобто в ковбасі могло практично не бути м'яса – його могло бути наприклад всього 10 або 20%, тоді як інші "ГОСТівські м'ясні 75%" могли бути доповнені будь-якими "довколам'ясними" тельбухами, крохмалем і борошном. Цілком офіційно і по ГОСТу. Додайте сюди радянське злодійство і всякі тіньові схеми і подумайте самі – скільки в радянській "ГОСТівській" ковбасі було м'яса насправді", – пояснив Мирович.
За його словами, "якісні радянські продукти по ГОСТу" – не більше ніж міф і красива абревіатура.
Хто їв якісну радянську ковбасу
Автор задався питанням – а хто ж їв ту саму "якісну ковбасу", за якою зараз сумують "фанати СРСР", чи може її і не було зовсім?
Радянські ГОСТи Максим Мирович
"Така ковбаса була. Її робили для так званих" спецзамовлень "радянської номенклатури в закритих для стороннього ока спец-цехах на м'ясокомбінатах, і пізніше розподіляли серед своїх - серед номенклатурних чиновників та інших" блатних ", – зазначив блогер.
Він навів спогади одного з читачів свого блогу, який у вісімдесяті роки побував в спеццеху на м'ясокомбінаті.
"У спеццеху на м'ясокомбінаті я сам був. Всередині комбінату окрема прохідна, ми там чи то підробляли, то чи з військової кафедри послали – вахтер відлучився, зайшли, набрали ковбаси, зжерли. Бачив в середині 1980-х вивіску "Магазин для обмеженого контингенту осіб", прямо так, не соромлячись. А ще якось нас, студентів, відправили в обком комсомолу, щось тягати-розвантажувати. Я там поцупив зі столу пропуск у спецїдальню. Вона працювала як звичайна їдальня, але на пару годин доступ простих громадян припинявся, типу спецобслуговування. Спочатку з цим пропуском ходили, потім навчилися так – за 2-5 хвилин до закриття потрібно було просто зайти в приміщення, цього було достатньо. Смажена ведмежатина і лосятина були, гриби, солоні і мариновані – постійно, ще щось незвичайне, вже й не пам'ятаю", – написав Олексій Носов.
Радянські ГОСТи Максим Мирович
Мирович зробив висновок, що в таку "номенклатурну ковбасу" ніхто не додавав крохмаль, харчову плазму та іншу "масу яловичу або свинячу".
"Вона робилася виключно з якісної сировини для харчування 3-5% громадян, які проживають у винятково комфортному "персональному СРСР". Ну а зараз діти номенклатурних сімей розповідають історії про "якісні радянські ГОСТи" і нарікають на те, що їх спецпайки кудись пропали в лихі дев'яності", – підсумував Мирович.
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