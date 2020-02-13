Історичний рекорд: в НБУ заявили про надприбутки українських банків

Українські банки за підсумками 2019 року отримали прибуток у розмірі 60 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж роком раніше.
Це новий історичний рекорд, повідомила перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова у Facebook у четвер, 13 лютого. "Розчарую критиків, це не надприбутки держбанків від ОВДП. Це реальний прибуток банківського сектору. Якщо подивитись на процентний дохід держбанків, то інвестовані ОВДП – це всього лише 12%", – написала Рожкова.
НБУ
Також в Україні зменшилася кількість збиткових банків: з 13 в 2018 році до 6 в 2019 році. Лідер по доходах – ПриватБанк, який заробив 32 млрд грн.
Надприбутки у банків Рожкова пояснила високою операційною ефективністю (підвищенням якості послуг при одночасному зниженні витрат) і низькими відрахуваннями в резерви (за рік вони зменшилися вдвічі з 24 до 12 млрд грн). При цьому, за її словами, ще належить підвищити операційну ефективність Ощадбанку і Укрексімбанку.
Рожкова прогнозує, що внаслідок уповільнення інфляції будуть знижуватися процентні ставки банків, а отже і їхня прибутковість. "Крім того, стрімкий розвиток технологій і небанківського сектору, стандарти розкриття інформації споживачам сприятимуть посиленню конкуренції і вимагатимуть від банків більш зваженого підходу до формування ціни на продукти. Але це не скасовує той факт, що банківський сектор сьогодні у відмінному стані", – вважає заступниця голови НБУ.
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