Glovo доставлятиме IQOS та стіки в 11 містах. За більшістю напрямків – безкоштовно

IQOS і Glovo анонсували партнерство

Glovo і IQOS анонсували старт партнерства. У понеділок в головному меню програми Glovo з'явився новий bubble з іконкою IQOS. А на офіційному сайті iqos.ua з'явилася новина про колаборацію.

Додаток Glovo

В окремих "кульках" у меню Glovo позначає категорії послуг ("Ресторани", "Супермаркети" тощо) або стратегічних партнерів. Наприклад, McDonald’s і KFC. Тепер серед партнерів з’явилася кнопка з піктограмою IQOS та стіків.

"Кулька" IQOS в додатку Glovo

Glovo і IQOS почали співпрацювати у час карантину, щоб надати можливість більшій кількості користувачів купити стіки онлайн з доставкою, а не виходити зайвий раз до кіоску.

Доставка IQOS та стіків через Glovo працює в 11 містах:

Київ

Харків

Дніпро

Львів

Одеса

Запоріжжя

Вінниця

Івано-Франківск

Полтава

Суми

Черкаси

В асортименті є всі види стіків, всі моделі IQOS і аксесуари для чищення та зарядки.

Джерело: офіційний сайт iqos.ua і мобільний додаток Glovo (для iOS або для Android).

Під час карантину більшості бізнесів доводиться перепрофілюватися і трансформувати свою операційну модель з оффлайна в онлайн з доставкою.

IQOS поки єдиний технологічний бренд, який співпрацює з Glovo. До цього сервіс спеціалізувався на доставках із закладів та супермаркетів. В період карантину популярними також стали доставки з аптек. Можливо, це партнерство стане поштовхом для розширення і переосмислення бізнес-моделі Glovo.

IQOS, в свою чергу, задовольняє підвищений попит на доставки не лише за допомогою Glovo. На час карантину замовлення з сайту IQOS доставляються безкоштовно в межах великих міст. Вартість доставки через Нову Пошту по Україні теж компенсує виробник, тому для користувачів вона буде безкоштовною.

В окремі "кульки" в меню Glovo виносить категорії послуг ("Ресторан", "Супермаркети" тощо) або стратегічних партнерів. Наприклад, McDonald’s і KFC. Тепер серед партнерів з’явилася кнопка з піктограмою IQOS та стіків.

Довідка:

Glovo – це сервіс доставки речей з замовленням через мобільний додаток. В першу чергу Glovo доставляє замовлення з ресторанів, супермаркетів та аптек. Головні переваги сервісу – можливість замовити доставку практично будь-чого (проте малогабаритного), отримати доставку протягом максимум 2 годин та відслідковувати переміщення кур’єра в режимі реального часу. Glovo був запущений в Іспанії як стартап у 2015 році. Зараз компанія працює у 24 країнах.

IQOS – це система нагрівання тютюну, менш шкідлива альтернатива сигаретам, розроблена для курців. IQOS нагріває тютюн, а не підпалює. За рахунок цього кількість шкідливих речовин, що виділяються, зменшується на 95% у порівнянні з тютюновим димом. IQOS працює зі спеціальними стіками HEETS. Стіки наповнені натуральним тютюном, обробленим за особливою технологією спеціально для нагрівання.

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