Інвестори в "зелену" енергетику подадуть в суд на Україну: до чого це призведе

Засновник компанії Vindkraft Ukraine пояснив, який це може дати результат

Інвестори подадуть в суд на на ДП "Гарантований покупець" через невиплату за вироблену ними електроенергію

Інвестори в відновлювані джерела енергії будуть зобов'язані подати в суд на ДП "Гарантований покупець" через невиплату за вироблену ними електроенергію.

Про це заявив шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику в Україні, засновник компанії Vindkraft Ukraine Карл Стурен, передає "Інтерфакс Україна". Він підкреслив, що розраховувати на позитивний результат позовів і отримання грошей складно.

Інвестори в "зелену" енергетику подадуть в суд на Україну

"У найближчому майбутньому власники об'єктів ВДЕ зобов'язані будуть подати в суд на "ГарПок". Вже зараз через тривалі затримки виплат, багатьом компаніям уже нічим платити відсотки про кредитах, зарплати. Платимо тільки податки, і то вже не довго зможемо це робити. Якщо ми не будемо подавати в суд, то з нас в першу чергу запитають кредитори", – сказав Стурен.

Він назвав "ГарПок" "пустушкою", арешт рахунків якої нічого не дасть. За словами Стурена, для розрахунків потрібно буде створювати третю компанію. Це займе багато часу і призведе до патової ситуації, підкреслив голова Vindkraft Ukraine.

Раніше OBOZREVATEL писав, що інвестори в сектор альтернативної енергетики просять про зустріч з президентом для вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!