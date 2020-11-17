Інвестори "Мотор Січі" найняли три міжнародні юркомпанії для стягнення з України $3,5 млрд

Процес проти держави Україна за позовом китайських інвесторів "Мотор Січі" в міжнародному арбітражі вестимуть три великі юридичні компанії з американським корінням.

Це випливає з офіційного повідомлення на сайті групи DCH, яка на початку серпня заявила про початок партнерства з китайською стороною щодо розвитку українського авіабудування, і зокрема, двигунобудівельного підприємства "Мотор Січ".

"Три провідні міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird супроводжуватимуть інвестиційний спір китайських інвесторів ПАТ "Мотор Січ" (партнерів групи DCH із розвитку українського авіабудування) з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі $3,5 млрд. Радником із питань українського права в міжнародному арбітражі буде виступати компанія Arzinger", – йдеться у повідомленні DCH.

Залучені юридичні компанії є лідерами в галузі міжнародного арбітражу. А серед їхніх партнерів, зокрема, такі знакові юристи як ексдиректор ФБР Роберт Мюллер і Дуглас Емхофф – чоловік іншого зіркового американського юриста, експрокурора Каліфорнії Камали Харріс, яка займе пост віцепрезидента США при президенті Джо Байдені.

На окрему увагу заслуговує Гері Борн – голова Групи міжнародної арбітражної практики WilmerHale. Він широко відомий як світовий авторитет в галузі міжнародного комерційного арбітражу і міжнародних судових розглядів, за нашою інформацією, на його розробках базується більшість двосторонніх і багатосторонніх міждержавних угод про захист інвестицій та інвесторів.

Нагадаємо, 4 вересня 2020 року китайські інвестори "Мотор Січі" направили Міністерству юстиції України повідомлення про інвестиційний спір. У цьому документі вони вказують, що розцінюють дії української влади щодо активу інвесторів із КНР як спробу експропріації їхніх інвестицій. Це суперечить чинній між Україною і КНР Угоді про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1992 року.