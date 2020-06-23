В Україні найнижчі ціни на зберігання газу в Європі: компанії почали масово заповнювати сховища

Іноземні компанії потроїли обсяг газу, який зберігають в українських сховищах – до 2,8 млрд кубометрів порівняно з минулорічними показниками.

Про це з посиланням на матеріал Bloomberg повідомили на сторінці "Укртрансгазу" у Facebook. Там додали, що станом на 17 червня європейські майданчики були заповнені на 77%, тоді як в 2019 році середній показник у цей період року складав 52%.

Для порівняння в "Укртрансгазі" повідомили: якщо у 2019 році Україну як варіант зберігання газу використовували тільки сім іноземних компаній, то сьогодні ця цифра становить щонайменше 54 компанії.

"У нас найнижчі ціни на зберігання газу в Європі та дуже привабливі тарифи на транспортування блакитного палива", – пояснив генеральний директор "Укртрансгазу" Сергій Олексієнко.

Іноземні компанії потроїли обсяг газу, який зберігають в українських сховищах. (Фото: Facebook / "Укртрансгаз")

У матеріалі Bloomberg сказано, що Україна має порожні сховища обсягом близько 13 млрд кубометрів, що складає приблизно 13% від загальної потужності Європи.

"Якщо попит на газ падатиме, без українських сховищ у Європі не вистачить місця. Ми очікуємо, що Європа вичерпає записи у сховищах приблизно до кінця серпня – початку вересня", – сказав аналітик лондонського Bloomberg Intelligence Ельчин Мамедов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Газпром" обдурив своїх партнерів, пообіцявши їм постачання газу по "Північному потоку-2" незабаром після завершення укладання труб.

За допомогою газопроводу "Північний потік-2" Росія хотіла покарати Україну. Але натомість практично даремно витратила сотні мільярдів доларів. Про це сказав російський економічний аналітик Михайло Крутіхін.

У російському "Газпромі" звільнили топ-менеджера, який публічно визнав проблеми з газопроводом "Сила Сибіру". По ньому Росія поставляє газ до Китаю.

Азербайджан зібрався потіснити російський газ у Європі – найближчим часом він почне поставки своєї сировини до країн ЄС.