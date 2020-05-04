"Індульгенції не було!" Шмигаль доручив розібратися з роботою "Епіцентру" в розпал карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив МВС розібратися з будівельними магазинами, зокрема з гіпермаркетами "Епіцентр", які порушили умови карантину.

Він наголосив, що тогрівля будівельними матеріалами була й залишається забороненою до 11 травня. Про це глава уряду сказав на засіданні Кабміну в понеділок, 4 травня.

"Дозвіл на роботу будівельних гіпермаркетів поширювався виключно на торгівлю медичними виробами, засобами гігієни, засобами зв'язку. Це не була індульгенція, щоб продавати інші товари й наживатися на карантині", – запевнив Шмигаль.

Він додав, що свого часу були дані чіткі роз'яснення, яка саме продукція може реалізовуватися та які підрозділи таких магазинів можуть здійснювати торгівлю засобами першої необхідності.

"Торгівля будівельними матеріалами була й залишається забороненою до 11 травня. Те ж стосується і закладів харчування. Всі випадки порушень зараз перевіряються органами правопорядку, органами санітарно-епідеміологічної безпеки... Невеликий магазин повинен працювати на рівних умовах із гіпермаркетами. Не має бути обраних", – наголосив прем'єр.

Перевірили "Епіцентр" та "Нову лінію"

За словами очільника МВС Арсена Авакова, його відомство за останні три дні перевірило роботу 162 будівельних супермаркетів, зокрема мереж "Епіцентр" та "Нова лінія".

"Зараз маємо протоколи щодо порушень, зокрема 94 – щодо супермаркетів, 29 – у мережі "Епіцентр", 140 – у закладах громадського харчування. В "Епіцентрі" та "Новій лінії" були випадки, коли торгували меблями, електронікою, що не передбачено умовами карантину. Тому буде відповідальність", – сказав Аваков.

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