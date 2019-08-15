Підіграли Путіну? Львівська область здивувала імпортом з Росії

За перші півроку 2019 року імпорт російських товарів до Львівської області виріс майже на 30%.

У січні-червні 2019 року регіон прийняла з РФ товарів на $141 млн, а продав туди на $15,4 млн. Про це сказано у звіті Головного управління статистики Львівської області.

При цьому вказується, що в порівнянні з показниками перших шести місяців 2018 року імпорт з країни-агресора виріс на 28,5%. А в загальній масі товарів, які прийняла Львівська область з-за кордону, товари з РФ склали майже 10%.

Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30% lv.ukrstat.gov.ua

Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30%

Як повідомляв OBOZREVATEL, за перший квартал 2019 року українські компанії експортували товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% більше, ніж за той же період 2018 го. При цьому найбільшою країною-імпортером товарів з України за січень-березень, обійшовши Росію, стала Польща.

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