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Підіграли Путіну? Львівська область здивувала імпортом з Росії

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За перші півроку 2019 року імпорт російських товарів до Львівської області виріс майже на 30%.

У січні-червні 2019 року регіон прийняла з РФ товарів на $141 млн, а продав туди на $15,4 млн. Про це сказано у звіті Головного управління статистики Львівської області.

При цьому вказується, що в порівнянні з показниками перших шести місяців 2018 року імпорт з країни-агресора виріс на 28,5%. А в загальній масі товарів, які прийняла Львівська область з-за кордону, товари з РФ склали майже 10%.

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Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30%

Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30%

lv.ukrstat.gov.ua

Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30%

Імпорт з РФ до Львівської області зріс майже на 30%

Як повідомляв OBOZREVATEL, за перший квартал 2019 року українські компанії експортували товарів на 12,3 млрд доларів, що на 7% більше, ніж за той же період 2018 го. При цьому найбільшою країною-імпортером товарів з України за січень-березень, обійшовши Росію, стала Польща.

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Тема
Експорт та імпорт товарів
Місце
Україна
Тег
Імпорт
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Война с Россией у укропитеков ограничивается воем про агрессию
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зрада! Куда дывлятся патриоты-б@ндеровцы
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CARGO 100
CARGO 100
Срать на вас эта "польша" хотела ...
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