Україна може повністю відмовитися від імпорту газу: озвучено дату

Україна сьогодні має можливості повністю відмовитися від імпорту газу і перейти на блакитне паливо власного видобутку. Однак зробити це до раніше заявленої дати - 2020 року - навряд чи вдасться.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV глава біржового комітету Української енергетичної біржі Олексій Дубовський.

"У 2020 році Україна повинна була вийти на енергонезалежність. НАК "Нафтогаз" презентував програму, що буде зростати видобуток до 2020 року, будемо самі себе забезпечувати. На сьогоднішній момент Україна споживає близько 32 млрд кубів газу на рік, з них ми 16 млрд самі видобуваємо, а решту імпортуємо", - зазначив експерт.

"Якщо подивитися на програму-2020, вона передбачала, що буде зростання видобутку. Але за підсумками 2017-18 року ці плани залишилися тільки планами. Якийсь певний приріст є. Але сам видобуток - досить тривалий процес. Коли бурова компанія пробурює свердловину, немає гарантії, що саме з цієї свердловини піде газ, вона може виявитися порожньою. Певні ризики є", - додав він.

За словами Дубовського, ризики також пов'язані з відведенням ліцензій на розробку надр.

"На сьогоднішній день уряд ухвалив рішення, що ці спецдозволи будуть продаватися на Prozorro-продажах. Є надія, що доступ до ліцензій буде у більшої кількості видобувних компаній. І не тільки "Нафтогаз" в особі своєї дочірньої компанії "Укргазвидобування" буде бурити, а й приватні компанії", - пояснив він.

Новини Економіст назвав ключову умову здешевлення газу для українців

"Ми сподіваємося, що нехай і з затягуванням, але Україна вийде на енергонезалежність", - додав експерт.

Як повідомляв ObozTV, раніше керівник проекту USAID Діана Корсакайте заявила, що Україна може легко перезимувати і без імпортного газу, якщо як альтернатива скористається методом спалювання відходів.