IKEA оголосила офіційні ціни в Україні: скільки "накручують" посередники та як зекономити
Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, ось-ось почне офіційні продажі в Україні. Вже запущено сайт із цінами. Це означає, що українці зможуть купувати товари відомого бренду, не переплачуючи посередникам, які возять їх з-за кордону.
OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників.
Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.
Це пояснюється тим, що підприємці, які реалізують товари IKEA в Україні, замовляють їх переважно у Польщі (у Любліні, Кракові, Катовиці, Варшаві) та привозять за допомогою автомобільних служб доставок.
Зазначимо, що офіційні продажі на українській версії сайту бренду ще не почалися. Тож поки що всі "козирі" на руках у перекупників. Втім, якщо питання придбання товару не є терміновим, можна зекономити, порівнявши їхні ціни з вартістю на сайті та дочекавшись старту продажів.
Меблі
Так, на офіційному магазині книжкова шафа BILLY коштує 1099 грн. На сайтах посередників – 1606 грн.
Така ж шафа, але вдвічі менша за висотою, на офіційному сайті коштує 899 грн, у посередників – від 1303 до 1371 грн.
Диван на два місця KIVIK офіційно в Україні продаватиметься за 7999 гривень. Його вартість в разі замовлення з-за кордону становитиме від 10090 грн до 11988 грн.
Комплект меблів для їдальні (білий стіл і чотири стільці) MELLTORP/TEODORES продаватиметься за 3795 грн. Такий же набір у посередників коштує від 5545 до 6588 грн.
Товари для кухні та кімнати
Різниця в цінах на дешевші речі не така космічна, та все ж відчутна. Наприклад, контейнер для обіду на кілька відділень офіційно коштує 129 грн. Його ціна у посередників – від 152 до 180 грн.
Набір з чотирьох кухонних рушників ELLY коштує 69 грн. У посередників такий – від 101 до 120 грн (тобто майже вдвічі дорожче).
Декоративний контейнер для горщика з квітами офіційно коштує 199 грн. Посередники такий продають за 202-240 грн.
Настінне дзеркало SONGE офіційно в Україні коштує 1999 грн. У посередників – від 2515 до 2988 грн.
Аксесуари
Ручки для меблів HISHULT (дві штуки) на офіційному сайті коштують 69 грн. У посередників – від 107 до 120 грн.
Набір із фоторамок на вісім фотографій VÄXBO на сайті коштує 249 грн. Такий же товар в разі замовлення в посередників з-за кордону – від 303 до 360 грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, IKEA запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.