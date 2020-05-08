IKEA оголосила офіційні ціни в Україні: скільки "накручують" посередники та як зекономити

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, ось-ось почне офіційні продажі в Україні. Вже запущено сайт із цінами. Це означає, що українці зможуть купувати товари відомого бренду, не переплачуючи посередникам, які возять їх з-за кордону.

OBOZREVATEL порівняв ціни на сайті IKEA з вартістю у посередників.

Як з'ясувалося, накручування у них подеколи сягають 80-90%, через що, наприклад, набір кухонних рушників вартістю 69 грн вам можуть продати за 120 грн. У середньому ж ціни в посередників вищі за вже офіційно оголошені в Україні на 20-40%.

Це пояснюється тим, що підприємці, які реалізують товари IKEA в Україні, замовляють їх переважно у Польщі (у Любліні, Кракові, Катовиці, Варшаві) та привозять за допомогою автомобільних служб доставок.

IKEA оголосила офіційні ціни в Україні

Зазначимо, що офіційні продажі на українській версії сайту бренду ще не почалися. Тож поки що всі "козирі" на руках у перекупників. Втім, якщо питання придбання товару не є терміновим, можна зекономити, порівнявши їхні ціни з вартістю на сайті та дочекавшись старту продажів.

Меблі

Так, на офіційному магазині книжкова шафа BILLY коштує 1099 грн. На сайтах посередників – 1606 грн.

Така ж шафа, але вдвічі менша за висотою, на офіційному сайті коштує 899 грн, у посередників – від 1303 до 1371 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Диван на два місця KIVIK офіційно в Україні продаватиметься за 7999 гривень. Його вартість в разі замовлення з-за кордону становитиме від 10090 грн до 11988 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Комплект меблів для їдальні (білий стіл і чотири стільці) MELLTORP/TEODORES продаватиметься за 3795 грн. Такий же набір у посередників коштує від 5545 до 6588 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Товари для кухні та кімнати

Різниця в цінах на дешевші речі не така космічна, та все ж відчутна. Наприклад, контейнер для обіду на кілька відділень офіційно коштує 129 грн. Його ціна у посередників – від 152 до 180 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Набір з чотирьох кухонних рушників ELLY коштує 69 грн. У посередників такий – від 101 до 120 грн (тобто майже вдвічі дорожче).

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Декоративний контейнер для горщика з квітами офіційно коштує 199 грн. Посередники такий продають за 202-240 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Настінне дзеркало SONGE офіційно в Україні коштує 1999 грн. У посередників – від 2515 до 2988 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Аксесуари

Ручки для меблів HISHULT (дві штуки) на офіційному сайті коштують 69 грн. У посередників – від 107 до 120 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Набір із фоторамок на вісім фотографій VÄXBO на сайті коштує 249 грн. Такий же товар в разі замовлення в посередників з-за кордону – від 303 до 360 грн.

Вартість товару на офіційному сайті IKEA

Вартість товару в разі замовлення в посередників

Як повідомляв OBOZREVATEL, IKEA запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.