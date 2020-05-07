IKEA запустила в Україні офіційний сайт із цінами

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила в Україні офіційний сайт із цінами. Але продажі в магазині у ТРЦ відкладено на невизначений термін через карантин.

Про це повідомив координатор бізнес-клієнтів IKEA Ігор Іус у Facebook. Він додав, що IKEA підписала договір оренди з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Пізніше представник компанії видалив свої пости у Facebook. На уточнююче запитання OBOZREVATEL він відповів, що офіційно коментувати тему відкриття не може.

IKEA в Україні

"Незважаючи на карантин, IKEA Україна планує запускати інтернет-продаж вже найближчим часом. IKEA зрозуміла, що український покупець дуже еластичний і більше пристосований до інтернет-покупок, ніж безпосередньо у традиційному магазині", – написав Іус.

Може вдарити по українських посередниках

Представник IKEA повідомив, що після запуску офіційних продажів через інтернет на вимогу компанії можуть початись блокування сторінок українських підприємців, які купують її товари в Польщі та перепродують в Україні.

"Блокуватимуть чи ні, це все залежить від спільного рішення світового (можливо європейського) керівництва ІКЕА. Бо тут вже йдуть "переплітання" на регіональних ринках. Моя думка така, поки буде лише один магазин ІКЕА в Україні, то сенсу блокувати сторінки "перепродажників" немає. Один магазин не забезпечить потреб усіх українських споживачів. Блокування сторінок призведе до серйозного зниження продажів в IKEA у Любліні, Кракові, Катовіцах та у Варшаві, а кошик IKEA один і ніхто не хоче рахувати збитки", – пояснив Іус.

Сайт вже запущено

Він додав, що компанія вже запустила українську версію сайту, яку вже заповнюють товарами. Можливості їх купити поки що немає, однак вже вказано ціни.

IKEA в Україні запустила офіційний сайт

Приклад товарів на українському сайті IKEA

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія IKEA планує відкрити бізнес в Україні, але у зв'язку з пандемією коронавірусу терміни будуть змінені.

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